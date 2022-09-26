Isparta gündem haberleri: Isparta'da park halindeki otobüste çıkan yangın hasara neden oldu
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Isparta haber: Isparta'da park halindeki bir otobüsün motor kısmında çıkan yangında hasar oluştu.
Isparta'da park halindeki bir otobüsün motor kısmında çıkan yangında hasar oluştu.
Doğan Kımıllı Caddesi'nde Hüseyin Ç'ye ait 32 S 0043 plakalı otobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hasara neden olan yangın, ekiplerce söndürüldü.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel