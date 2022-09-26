Isparta gündem haberleri: Isparta'da park halindeki otobüste çıkan yangın hasara neden oldu Güncel Haberler Isparta haber: Isparta'da park halindeki bir otobüsün motor kısmında çıkan yangında hasar oluştu. Isparta'da park halindeki bir otobüsün motor kısmında çıkan yangında hasar oluştu. Doğan Kımıllı Caddesi'nde Hüseyin Ç'ye ait 32 S 0043 plakalı otobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hasara neden olan yangın, ekiplerce söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Yalçın Çelen Isparta Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Isparta gündem haberleri: Isparta'da park halindeki otobüste çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.