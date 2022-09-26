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Isparta gündem haberleri: Isparta'da park halindeki otobüste çıkan yangın hasara neden oldu

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Isparta gündem haberleri: Isparta'da park halindeki otobüste çıkan yangın hasara neden oldu

Isparta haber: Isparta'da park halindeki bir otobüsün motor kısmında çıkan yangında hasar oluştu.

Isparta'da park halindeki bir otobüsün motor kısmında çıkan yangında hasar oluştu.

Doğan Kımıllı Caddesi'nde Hüseyin Ç'ye ait 32 S 0043 plakalı otobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hasara neden olan yangın, ekiplerce söndürüldü.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

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