Isparta gündem haberi | Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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Isparta haberler: Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklama göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce adrese düzen operasyonda, 7 kök Hint keneviri, 40 gram kubar esrar, 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.D (20), hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Yalçın Çelen - Güncel