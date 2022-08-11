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Isparta gündem haberi | Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

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Isparta gündem haberi | Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Isparta haberler: Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklama göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce adrese düzen operasyonda, 7 kök Hint keneviri, 40 gram kubar esrar, 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.D (20), hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

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