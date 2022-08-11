Isparta gündem haberi | Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Isparta haberler: Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklama göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce adrese düzen operasyonda, 7 kök Hint keneviri, 40 gram kubar esrar, 84 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.D (20), hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel AA / Yalçın Çelen Hisarcık Isparta Gönen Güncel Haberler

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