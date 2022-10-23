Isparta gündem haberi | Isparta'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı Güncel Haberler Isparta haberine göre ISPARTA'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Havva Avcı hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. ISPARTA'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Havva Avcı hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolu Aliköy kavşağında meydana geldi. S.Y. yönetimindeki 32 PR 862 plakalı hasta taşıyan ambulans, İlyas K. yönetimindeki 32 HV 573 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın büyük hasar gördüğü kazada yaralanan 7 kişi olay yerindeki tedavilerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hafif ticari araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Havva Avcı (49), yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Isparta Güncel Haberler

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