'ISPARTA ELMA ÜRETİMİNİN EKONOMİYE KATKISI 5,5 MİLYAR TL'

ISPARTA Valisi Aydın Baruş, "İlimizde, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olup elma üretimi yapan 7 bin 947 çiftçimiz bulunmaktadır. Isparta elma üretiminin, Türkiye ekonomisine katkısı yaklaşık 5 milyar 537 milyon Türk Lirası'dır" dedi.

Türkiye'deki elma üretiminin yaklaşık yüzde 25'inin yapıldığı Isparta'da, 2. Ulusal Elma Çalıştayı düzenlendi. Eğirdir Meyvecilik Araştırma Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayın açılışına Vali Aydın Baruş, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Metin Türker, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerif Özongun, Tarım ve Orman Bakanlığı Daire Başkanlığı, iş, meslek odaları ve sektör temsilcileri, akademisyenler ve çiftçiler katıldı.

'ELMA ÜRETİMİ YAPAN 7 BİN 947 ÇİFTÇİMİZ BULUNMAKTADIR'

Çalıştayın açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, Isparta'nın elmanın başkenti olduğuna vurgu yaparak, çalıştayın elma üretimine ve milli ekonomiye katkı sunacağını belirtti. Vali Baruş, "Isparta sadece üretim miktarı bakımından değil, Eğirdir Gölü'nün oluşturduğu istisnai ekolojik özellikler sayesinde, üretilen elmanın kendine has tadı, aroması ve kalitesi ile de ülkemiz elma tarımı için çok önemli bir konuma sahiptir. Isparta, lezzetli elmaların hasattan sonra kalitelerinin korunması ve satışa hazır halde bulundurulması için kurulmuş toplamda 480 bin ton kapasiteye sahip 112 atmosfer kontrollü soğuk hava deposu varlığı ile depolama kapasitesi bakımından da Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. İlimizde, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olup elma üretimi yapan 7 bin 947 çiftçimiz bulunmaktadır. Isparta elma üretiminin Türkiye ekonomisine katkısı yaklaşık 5 milyar 537 milyon Türk Lirası'dır" dedi.

'ISPARTA ELMASI, COĞRAFİ İŞARETİNİ ALDIK'

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün ilkini 2012 yılında Isparta'da düzenlediği Ulusal Elma Çalıştayı kapsamında, ülke elmacılığının pazar potansiyelinin geliştirilmesi için bir eylem planı hazırlandığını hatırlatan Vali Baruş, "2012 yılından bu yana, Isparta olarak gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyette bu planın içeriğine uygun olarak oldukça önemli işler başardığımızı belirtmek istiyorum. Eylem Planı'nda belirtilen 'coğrafi işaretlerle ilgili farkındalığın artırılması' kapsamında, Isparta Borsa Başkanlığımızın yoğun gayretleri oldu. 2020 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışmalar semeresini verdi ve Isparta elması coğrafi işaretini aldık. Yine Eylem Planı kapsamında 'Elmanın farklı ürünlerle işleme alternatiflerinin ortaya konulması' konusunda önemli bir yatırım gerçekleştirdik. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'mızın 'İş'te Kadın Güçlü Ekonomi' projesi kapsamında; 2. büyük elma üreticisi ilçemiz olan Gelendost'ta, üst teknolojiye sahip bir kurutma tesisi kurduk ve tesis şu anda bir kadın kooperatifimiz tarafından işletilmektedir. Diğer önemli bir konu da elma ve elma ürünlerinin iç ve dış pazarda tanıtılmasıdır. Bu konu da üzerinde çalışılacak olan yeni eylem planının içeriğindeki maddelerden biri olacaktır" diye konuştu. Vali Aydın Baruş, çalıştay sonuçlarının ülke meyveciliğine, elma ve elma ürünleri üretimi gerçekleştiren çiftçilere ve sanayicilere hayırlı olmasını da diledi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, "Ekonomisinin yüzde 90'ı elmacılığa dayalı ilçemizde yine böyle MAREM gibi bir bilim yuvasında bu şekilde elmanın üretilip, depolanması, pazarlanması, tasniflenmesi ve tüketiciye kaliteli sunulmasındaki çalışmanın ilçemizde yapılıyor olmasından dolayı gerçekten çok mutluyuz, tüm misafirlerimiz de burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu çalışmalar, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı çalışmalar taşrada doğrudan üreticilere intikal eder, onlar da konuyu kişiselleştirir ki gelecek vizyonumuzu belirlemede bu tür çalışmaların faydasını görmüş oluruz" dedi.

Tarımsal Araştırmaları ve Politikaları Genel Müdürü Metin Türker de şunları söyledi:

"Dünyadaki üretim 94 milyon ton, ülkemizdeki üretim yaklaşık 4,5 milyon ton ve ülkemizde de en fazla üretimin yapıldığı illerin başında Isparta geliyor. 2012 yılında biz üretimin yüzde 2'sinin ihraç ederken şimdi yüzde 8'ini ihraç ediyoruz. İklim değişikliği çok önemli. Özellikle bitkilerde, ürünlerde verim azalması söz konusu, hastalıklarla ilgili artışlar söz konusu, o nedenle bizim verimli, kaliteli, hastalıklara dayanıklı, kuraklığa, soğukluğa dayanıklı ve sektörün istediği ürünlere yönelik arge çalışmaları yaparak yerli ve milli fide, fidan üretimi konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Sadece elma ile ilgili 100'den fazla araştırma projemiz var. İçinde bulunduğumuz araştırma enstitümüzün de 4 çeşidi söz konusu biliyorsunuz. Bu tür meyvelerde ateş yanıklığı, kök çürüklüğü, kara leke dediğimiz hastalıklar var, bu hastalıklara dayanıklı yerli ve milli çeşitlerin geliştirilmesi önemli. Bu konuda da güzel projeler var, yakın bir tarihte inşallah bunların tescilini yaptırarak artık sektörün kullanımına sunacağız." (DHA)