İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Haberler

İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı Isparta'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, dualar ve gözyaşlarıyla yolcu edildi. Isparta'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, dualar ve gözyaşlarıyla yolcu edildi. İl Müftülüğü önünde düzenlenen hacı adaylarını uğurlama törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Müftü Vekili Halil Taş ve hacı adaylarının yakınları katıldı. Taş, yaptığı açıklamada, 2022 hac döneminde Isparta'dan toplam 300 hacı adayının kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getireceklerini söyledi. Törenin ardından kafile otobüslere binerek Süleyman Demirel Havalimanı'na gitti. AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel Güncel Haberler

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