Hortum sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı - Haberler

Isparta'da kısa süre etkili olan hortum, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Sanayi Sitesi'nde dün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, hortumu fark eden vatandaşların iş yerlerine girdiği, bir kişinin de kaçmak isterken düştüğü görülüyor.