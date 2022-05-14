Hortum sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı - Haberler

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Hortum sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da kısa süre etkili olan hortum, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Isparta'da kısa süre etkili olan hortum, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Sanayi Sitesi'nde dün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, hortumu fark eden vatandaşların iş yerlerine girdiği, bir kişinin de kaçmak isterken düştüğü görülüyor.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

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