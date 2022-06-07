Isparta'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

Isparta'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı Isparta'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Isparta'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İstanbul Caddesi Özkanlar Kavşağı'nda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 03 AAE 574, 32 FH 740 ve 14 KG 890 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 32 FH 740 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan H.Ö yaralandı. Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların emniyet şeridine alınmasıyla normale döndü. AA / Yalçın Çelen - Güncel İstanbul Caddesi Isparta Güncel Haberler

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