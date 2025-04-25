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Isparta'da Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Isparta'da Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Isparta'da meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

Isparta'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

S.E'nin kullandığı Erova firmasına ait 60 ER 814 plakalı yolcu otobüsü, Çünür Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde U.S. idaresindeki 07 DD 408 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü U.S. olay yerinde hayatını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan N.S. ve L.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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