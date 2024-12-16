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Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 18 Yaralı

Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 18 Yaralı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Aksel Seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Aksel Seyahat firmasına ait 42 US 888 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Eğirdir kara yolu Miskinler mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelerek bilgi alan Isparta Valisi Abdullah Erin, gazetecilere kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaralıların hemen hastanelere sevk edildiğini belirten Erin, "Hastaneye sevk edilen yaralılardan hayati tehlikesi olan yok. Bir vatandaşımız, iç kanama şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Diğerlerinin durumu iyi." dedi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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