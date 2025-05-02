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Isparta'da Yolcu Midibüsü Kaza Yaptı: 16 Yaralı

Isparta'da Yolcu Midibüsü Kaza Yaptı: 16 Yaralı
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Isparta-Gönen yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu midibüsünde 16 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

ISPARTA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yöne geçip devrilen yolcu midibüsündeki 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta-Gönen yolunun Göltaş Çimento Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Isparta-Keçiborlu seferini yapan 32 K 0342 plakalı yolcu midibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki 2 çam ağacını yıkıp, karşı yöne geçen midibüs yan yattı. Kazada 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinden sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin bölgeye gelerek yaralıların sağlık durumu ve kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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