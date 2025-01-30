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Isparta'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Isparta'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi
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Isparta'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, trafik ekipleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Isparta'da kent genelinde başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde şehir merkezinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sis farlarını ve dörtlü ikaz ışıklarını açan sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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