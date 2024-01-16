Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Yılkı Atları Yerleşim Yerlerine Yaklaştı

Güncelleme:
Abone Ol

Isparta'nın Aksu ilçesinde kış aylarında yiyecek arayan yılkı atları, yerleşim yeri yakınında görüldü. Doğada özgür yaşayan yılkı atları, kış aylarında yayla ve dağlarda yiyecek bulamayınca Bahçeli Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin yakınına kadar geldi. Buradaki yeşilliklerde bir süre otlayan atlar, daha sonra geldikleri yaylalara doğru gözden kayboldu. İlçede zaman zaman görülen yaklaşık 50 civarındaki atın, tarım arazilerine inip, kara yolundan karşıya geçtiği görülüyor.

Isparta'nın Aksu ilçesinde kış aylarında yiyecek arayan yılkı atları, yerleşim yeri yakınında görüldü.

Doğada özgür yaşayan yılkı atları, kış aylarında yayla ve dağlarda yiyecek bulamayınca Bahçeli Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin yakınına kadar geldi.

Buradaki yeşilliklerde bir süre otlayan atlar, daha sonra geldikleri yaylalara doğru gözden kayboldu.

İlçede zaman zaman görülen yaklaşık 50 civarındaki atın, tarım arazilerine inip, kara yolundan karşıya geçtiği görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta Hayvanlar Tarım Çevre Doğa Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title