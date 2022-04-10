Yıkım çalışması yapılan binanın çökme anı kameraya yansıdı
AA - Güncel
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatılan binanın çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatılan binanın çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Pazaraşağı Mahallesi Uluyol Caddesi'ndeki 5 katlı bina geçen yıl kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı alınarak boşaltıldı.
Binanın kontrollü yıkımı için bölgeye iş makineleri getirildi. İş makinesinin yıkıma başladığı sırada bina bir anda çöktü.
Çökme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.