Isparta'da yeraltı otoparkı çalışmaları devam ediyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İstiklal Mahallesi'nde yapılacak yeraltı otoparkı için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kente yeni bir yeraltı otoparkı kazandırtılacaklarını belirten Başdeğirmen, 5 bin metrekarelik alanda 400 araç kapasiteli 3 katlı yeraltı otoparkı inşa edileceğini kaydetti.

Otopark inşaatı başlamadan önce bölgede altyapı çalışmaları gerçekleştirildiğini aktaran Başdeğirmen, şunları ifade etti:

"Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada yeraltı otoparkı yapılacak bölgedeki yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon suyu hatları farklı bir bölgeye deplase edildi. Bölgedeki altyapı hatları 1102 Sokak'tan 116 Cadde'ye doğru iniyordu. Buradaki hatlar Özkanlar Kavşağı'nda bulunan altgeçidin yan yolu olan 101 Cadde'den geçirilerek 104 Cadde'deki hatta bağlandı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından da altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama işlemleri gerçekleştirildi."