Isparta'da yapılan uygulamalarda 13 şahıs yakalandı

Türkiye Geneli Aranan Şahıslar Uygulaması çerçevesinde Isparta'da gerçekleştirilen uygulamalarda bin 340 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan araması bulunan 13 şahıs yakalandı. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Türkiye Geneli Aranan Şahıslar Uygulaması çerçevesinde Isparta'da gerçekleştirilen uygulamalarda bin 340 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan araması bulunan 13 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye geneli 25 Kasım tarihinde eş zamanlı olarak 44 ekip 122 personel ile gerçekleştirilen Türkiye Geneli Aranan Şahıslar Uygulaması çerçevesinde Isparta'da yapılan uygulamalarda; bin 340 şahsın GBT kontrolü yapılıp, çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - ISPARTA