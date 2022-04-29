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Isparta'da yapı firmasına ait depoda yangın çıktı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da yapı firmasına ait depoda yangın çıktı

Isparta'da yapı firmasına ait depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

ISPARTA (AA) - Isparta'da yapı firmasına ait depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Vatan Mahallesi'nde N.E'ye ait inşaat yapı firmasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 20 ekip ve iş makinesiyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yangın yerine gelerek incelemede bulundu.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

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