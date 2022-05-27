Isparta'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Isparta'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

ISPARTA (AA) Isparta'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

ISPARTA (AA) Isparta'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Güneyce Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine Isparta Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Isparta, Yangın, Güncel, Haberler

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