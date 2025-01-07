Isparta'da Yanan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Isparta-Eğirdir yolunda meydana gelen olayda, yanan otomobilin sürücüsü yangın sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Isparta'da yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Isparta- Eğirdir yolunda 32 AEK 777 plakalı otomobilin yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle araç söndürüldü.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücü koltuğunda bir kişinin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için ceset, Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.