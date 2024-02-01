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Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinin merdivenlerinde ölü bulundu

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Pirimehmet Mahallesi'nde yaşayan terzi Hüseyin Sağlık'ın evinin merdivenlerinde ölü bulundu. Komşusu durumu polise bildirdi ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Sağlık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi ve cenaze otopsi için hastaneye götürüldü.

Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinin merdivenlerinde ölü bulundu.

Pirimehmet Mahallesi 1740 Sokak'ta oturan terzi Hüseyin Sağlık'ın (60) yalnız yaşadığı evinin merdivenlerinde hakaretsiz yattığını gören komşusu durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sağlık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılması amacıyla Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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