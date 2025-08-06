Isparta'da Yabancı Uyruklu Kişi, Birlikte Yaşadığı Kadını Darbettiği İddiasıyla Tutuklandı
Isparta'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını boğarak bayılttığı iddiasıyla tutuklandı. Olay sonrası kadının sağlık durumu kritik.
Isparta'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu bir kişinin birlikte yaşadığı kadını boğarak bayılttığı belirtildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede kalp atışları yeniden alınan kadın, Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel