Isparta'da Yabancı Uyruklu Kadın Darbedilerek Öldürüldü

Isparta'da bir apartmanda yaşanan tartışma sonucu yabancı uyruklu kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından darbedilip hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden kadının çocukları polis merkezine götürüldü. Zanlı tutuklandı.

Isparta'da birlikte yaşadığı kişi tarafından darbedildiği iddia edilen yabancı uyruklu kadın, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Dün İskender Mahallesi 122. Cadde'de yer alan bir apartmanın zemin katındaki dairede kalan yabancı uyruklu Muhammed M.R (29) ve birlikte yaşadığı Fatıma R. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed M.R'nin darbedip boğmaya çalıştığı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadın müdahaleye rağmen hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kadının, evde bulunan 2, 6, 8 ve 12 yaşlarındaki çocukları ise polis merkezine götürüldü.

Dün gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
