Isparta'da Bulunan Cüzdan Sahibine Ulaştırıldı

Isparta'da bir vatandaşın bulduğu cüzdan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Cüzdanın içinde 1790 avro ve 5 ABD doları olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şehit Ahmet Tutak Polis Merkezi Amirliği, cüzdan sahibini tespit ederek, eşyasını güvenli bir şekilde geri verdi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
