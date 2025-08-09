Isparta'da Bulunan Cüzdan Sahibine Ulaştırıldı
Isparta'da bir vatandaşın bulduğu cüzdan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Cüzdanın içinde 1790 avro ve 5 ABD doları olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şehit Ahmet Tutak Polis Merkezi Amirliği, cüzdan sahibini tespit ederek, eşyasını güvenli bir şekilde geri verdi.
Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel