Isparta'da Üzüm Hasadı Başladı

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak Köyünde üzüm hasadı başladı. Üzüm üreticisi Süleyman Yurtseven bu sene bağlarda üzüm veriminin iyi olduğunu belirtti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Kuyucak Köyünde Bağcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 2021 yılında Kuyucak Köyünde 1103 P asma anaçları ve Erkenci, Orta ve Geçci Prima, Michele Palieri ve Royal üzüm çeşitlerinin fidan dağıtımları gerçekleştirilmişti. Proje sayesinde verimden düşen ve ekonomik değerini kaybetmeye başlayan bağ alanları yenilenirken, tekrar meyve vererek üreticinin yüzünü güldürüyor.

İlçede yaklaşık 15 bin dekar arazide, Alphonse Lavelle, Michele Palieri, Royal, Black Magic, Büzgülü ve Demre çeşitleriyle üzüm yetiştiriciliği yapılıyor.

2022 TÜİK verilerine göre Isparta'da 36 bin 529 dekar alanda 46 bin 113 ton üzüm üretimi yapıldı. Şehirde üretimi yapılan üzümlerin yüzde 64'ü sofralık, yüzde 36'sı ise kurutmalık olarak değerlendirildi. Ancak bu yıl ilkbaharda il merkezi ve Senirkent İlçesinde yaşanan don olayı nedeniyle verim kaybının beklendiği bildirildi. - ISPARTA