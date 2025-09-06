Isparta'da Uzman Estetisyen Kadın Evinde Ölü Bulundu
Buket Gülver'in haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi ve yapılan incelemede 32 yaşındaki estetisyenin evinde ölü bulunduğu tespit edildi. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Buket Gülver'den (32) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kadının adresine giden polis ekipleri, Gülver'i yatak odasının kapı girişinde ölü halde buldu.
Cenaze, otopsi için Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel