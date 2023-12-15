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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı

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Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Mersin'den Isparta'ya uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde durdukları otomobilde 105 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin'den Isparta'ya uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde durduğu otomobilde 105 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta Mersin Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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