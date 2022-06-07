Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı - Haberler

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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol ve denetimleri gerçekleştirdi.

Bir yolcu otobüsüne düzenlenen ve narkotik arama köpeği LİON'nun da katıldığı operasyonda, satışa hazır paketler halinde 20,83 gram halisinojen madde, 104 uyarıcı hap, 7 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 1 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Narkotik Isparta Güncel Haberler

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