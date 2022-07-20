Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
 - Güncelleme:
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 12 zanlı serbest bırakıldı.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Isparta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title