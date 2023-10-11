Isparta'da Uyuşturucu Operasyonunda 56 Şüpheli Yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Eylül- 6 Ekim 2023 tarihleri arasında 29 uyuşturucu operasyonunda 56 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 18,6 gram uyuşturucu madde, 14,58 gram halüsinojen madde, 111 kullanımlık halüsinojen madde, 26,86 gram uyarıcı madde, 2 adet uyarıcı nitelikli hap ve bin 265 adet sentetik ecza ile çok sayıda aparat ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA