Üye Girişi
Haberi Paylaş
Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Güncel Haberler

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlemesi amacıyla otogar bölgesinde yaptıkları denetimde şüphelendikleri kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 84,29 gram uyarıcı madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlemesi amacıyla otogar bölgesinde yaptıkları denetimde şüphelendikleri kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 84,29 gram uyarıcı madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Isparta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title