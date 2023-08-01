Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 497,99 Gram Madde Ele Geçirildi

Isparta'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 497,99 gram uyarıcı nitelikli madde ele geçirilerek 1 şahıs tutuklandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan alan çalışmalarında 27 Temmuz tarihinde yolcu otobüsü içerisinde şüpheli 1 şahıs yakalanarak, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda; 497,99 gram uyarıcı nitelikli madde ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılarak, şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA