Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Yunanistan marşı üzerinden Türkiye'yi eleştiren Ezhel'in sözleri tepki çekti

"Türklüğümden utanç duyuyorum" çıkışına tepki yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilen genç, video çekip yardım istedi

Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilince video çekip yardım istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.