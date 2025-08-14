Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.