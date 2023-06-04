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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araçta 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramada; 14 kilo 588 gram eroin ve suçtan elde edilen 47 bin 120 TL ve 710 euro nakit para ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılarak, tutuklandılar.

Isparta'da uyuşturucu madde nakli ve sevkiyatına yönelik yapılan operasyonda bir araçta 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Isparta genelinde uyuşturucu madde nakli ve sevkiyatına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir araçta 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramada; 14 kilo 588 gram eroin ve suçtan elde edilen 47 bin 120 TL ve 710 euro nakit para ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılarak, şüpheli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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