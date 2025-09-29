Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Yapılan aramada sentetik kannabinoid maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir adreste arama yaptı.
Aramada kağıda emdirilmiş "sentetik kannabinoid" maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel