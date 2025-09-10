Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı. Emniyet, uyuşturucu ticaretine karşı mücadeleye devam ediyor.
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel