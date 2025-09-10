Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı. Emniyet, uyuşturucu ticaretine karşı mücadeleye devam ediyor.

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
