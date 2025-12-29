Haberler

Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 2'si tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Isparta'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21–27 Aralık 2025 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yürütülen operasyonlarda 26 kişi yakalandı.

Operasyonlarda 57,46 gram metamfetamin, 79,54 gram esrar, 35,07 gram likit esrar, 345 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 24 adet sentetik ecza ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler de adli işlem sonrası serbest bırakıldı.

Haberler.com
