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Isparta'da üniversite öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'e pankartlarla tepki gösterdi

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına pankartlarla tepki gösterdi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına pankartlarla tepki gösterdi.

Üniversitenin Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet programında geçiş töreni yapıldı.

Bu sırada bazı öğrenciler, açtıkları pankartlarla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti, Gazze'ye destek verdi.

Isparta Valisi Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, kentteki iki üniversitede 72 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi.

Baruş, mezun olan 5 bin öğrenciye yeni hayatlarında başarı diledi.

Törene Vali Baruş'un yanı sıra Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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