Isparta'da Tur Otobüsü Şarampole Düştü: 16 Yaralı

Isparta'da Tur Otobüsü Şarampole Düştü: 16 Yaralı
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Isparta'da bir gün geziye katılanları taşıyan tur otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole düştü. Kazada 16 yolcu yaralandı ve sağlık ekipleri hastanelere kaldırdı.

1) TUR OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 16 YARALI

ISPARTA'da günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsü şarampole uçtu, 16 yolcu yaralandı.

Kaza saat 05.00 sıralarında, Isparta- Afyon Karayolu 25'inci kilometresi Baladız köyü kavşağında meydana geldi. Günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yönlendirme levhalarını deviren araç, kavşakta şarampole düşerek durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza sonrası yolcuların bir kısmı otobüsün camlarını kırıp dışarı çıktı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan yolcular olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan otobüsün çekici yardımıyla çıkarılması esnasında Afyon-Isparta karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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