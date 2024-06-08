Isparta'da traktör kazasında çocuk hayatını kaybetti
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde annesinin kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan çocuk yaşamını yitirdi. Kazada anne ise hastaneye kaldırıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde annesinin kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Ş.K'nın (43) kullandığı traktör, Çayköy'deki bahçede devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, traktör altında kalan E.K. (8) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan anne Ş.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.