Isparta'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Isparta'nın Aksu ilçesinde devrilen traktörün alında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yılanlı köyünde park ettiği traktör hareket eden Durmuş Helhel (85), durdurmak için yeniden traktöre binmeye çalıştı.

Kontrolü sağlayamayan Helhel, şarampole devrilen traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılan Helhel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.