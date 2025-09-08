Isparta'da Trafik Kazası: Özel Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
Isparta'da bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Bilal Gençer'in cenazesi toprağa verildi. Sürücü gözaltına alındı.
Isparta'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren özel güvenlik görevlisinin cenazesi toprağa verildi.
E.Y'nin (19) kullandığı otomobil, Turan Mahallesi 126 Cadde üzerinde özel güvenlik görevlisi Bilal Gençer'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Gençer, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yakınlarının Şehir Hastanesi morgundan teslim aldığı Gençer'in cenazesi, Karaağaç Mahallesi Meydanlık Camisi'ne getirtildi.
Özel güvenlik görevlisinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel