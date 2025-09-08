Haberler

Isparta'da Trafik Kazası: Özel Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Isparta'da Trafik Kazası: Özel Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Bilal Gençer'in cenazesi toprağa verildi. Sürücü gözaltına alındı.

Isparta'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren özel güvenlik görevlisinin cenazesi toprağa verildi.

E.Y'nin (19) kullandığı otomobil, Turan Mahallesi 126 Cadde üzerinde özel güvenlik görevlisi Bilal Gençer'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Gençer, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yakınlarının Şehir Hastanesi morgundan teslim aldığı Gençer'in cenazesi, Karaağaç Mahallesi Meydanlık Camisi'ne getirtildi.

Özel güvenlik görevlisinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ertelenen Kayserispor maçı Beşiktaş'ın başını yaktı

Ertelenen Kayserispor maçı Beşiktaş'ın başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.