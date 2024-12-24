Isparta'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Furkan A'nın kullandığı 32 ACY 756 plakalı kamyonet ile Ali Ü. idaresindeki 32 E 2022 plakalı otomobil, Isparta - Eğirdir kara yolu Akkent Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ü, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.