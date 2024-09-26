Isparta'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Halil Sonkaya'nın kullandığı 32 FA 806 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi 209 Cadde Kavşağı'nda Muhammet Ali Demirer idaresindeki 32 AES 670 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.