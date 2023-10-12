Isparta'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. H.M. idaresindeki araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarında bulunan başka bir araca sonra da elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavileri için Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı.