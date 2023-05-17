ISPARTA'DA TRAFİK KAZALARI KAMERADA

Isparta'da mart ve nisan aylarında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Isparta'da mart ve nisan aylarında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yurt genelinde meydan gelen trafik kazaları paylaşıldı. Isparta'da geçen mart ve nisan aylarında meydana gelen kazalar da kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıdı. (DHA)