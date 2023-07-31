Isparta'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Vatandaşları Bilgilendirdi

Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ile mücadele güvenlik konseptinin oluşmasında bilinçli toplum sloganıyla Isparta'da vatandaşları bilgilendirdi. Eğitim çalışmaları, sosyal etkinlikler ve suç önleme faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda, muhtarlıklar, esnaf, halkın yoğun olduğu alanlar ve camiler gibi noktalarda bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.