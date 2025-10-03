Isparta'da TIR ile Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Isparta'da meydana gelen kazada TIR ile çarpışan iki otomobilin sürücüleri arasında iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta- Afyonkarahisar yolunun 9'uncu kilometresinde Keçiborlu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 2 otomobil ile TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kontrolünde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi de yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel