Isparta'da TIR ile Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

ISPARTA'da TIR ile 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta- Afyonkarahisar yolunun 9'uncu kilometresinde Keçiborlu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 2 otomobil ile TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kontrolünde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi de yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.