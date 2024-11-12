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Isparta'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Isparta'nın Gönen ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü L.B. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

L.B'nin kullandığı 06 YB 8196 plakalı tır, Isparta-Burdur kara yolu Gölbaşı köyünde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, L.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

L.B'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzerine hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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