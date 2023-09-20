Isparta'da Ticari Araç Traktör Römorkuna Çarptı: Yaralılar Var

Isparta'da seyir halindeki hafif ticari aracın traktör römorkuna arkadan çarptığı ve sürücülerin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza dün saat 11.30 sıralarında Isparta- Gelendost karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç aynı istikamette giden traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kaza sonrası traktör devrilirken, her iki aracın da sürücüleri yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel