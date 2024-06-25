Isparta'da Tek Teker Üzerinde Seyreden Sürücüye 16 Bin 215 TL Cezası

Isparta'da motosikleti ile tek teker üzerinde seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye 16 bin 215 lira ceza uygulandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün motosikleti ile tek teker üzerinde trafikte seyrettiği videoları sosyal medyada paylaşması üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, trafikte akrobasi hareketleri de yapan sürücünün A.G. olduğunu belirledi.

A.G'ye 16 bin 215 lira ceza uygulandı.