Isparta'da Tarladaki Yangın Ormana Sıçradı

ISPARTA'nın Gönen ilçesinde tarladaki anız yangını ormana sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleye yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Gönen'e bağlı İğdecik köyü mevkisinde saat 14.00 sıralarında saman balyası saran makineden çıkan kıvılcımın tarladaki anızları tutuşturmasıyla yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler yakındaki bir arpa tarlasına sıçradı. Bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, alevler ormana da sirayet etti. 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz, 12 su tankeri ve çok sayıda personelle yangına müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Isparta Valisi Aydın Baruş, yangının ilk çıktığı bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık 150 dönüm tarla ve 10 dönüm de ormanın zarar gördüğü yangın ekiplerin çalışmasıyla saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.